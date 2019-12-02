حقوق الإنسان تطالب باعتقال المعتدين على الكوادر الطبية في النجف

2019/12/02 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

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حقوق الإنسان تطالب الحكومة باعتقال المعتدين على الكوادر الطبية في النجف

بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة رئاسة البرلمان، الاثنين (02 كانون الأول 2019)، تفاصيل الاجتماع الذي عقد مع رؤساء الكتل السياسية لبحث بنود مشروع قانون الانتخابات.

وقال بيان لمكتب النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي تلقته (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم- متابعة

توفي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان ، الاثنين (02 كانون الأول 2019)، عن عمر ناهز الـ 88 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "الديوان الملكي نعى، الأمير الراحل المول

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع، الإثنين (02 كانون الأول، 2019) بانعقاد اجتماع داخل مبنى مجلس النواب، بين رئيس المجلس، محمد الحلبوسي وقادة الكتل بشأن قانون الانتخابات ومفوضيتها.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "اجتماعا مشتركا لقادة ا

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