الكربولي: يجب أن يكون ولاء رئيس الحكومة الى العراق أولاً

2019/12/02 | 15:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب عضو مجلس النواب محمد الكربولي، باختيار شخصية لرئاسة الحكومة يكون ولاءها للعراق.

وقال الكربولي في تغريدة على موقع تويتر، إن أبرز المواصفات التي يجب توفرها في شخصية رئيس الوزراء الجديد أن يكون ولاؤه الى العراق حصرا، استجابة لمطالب الشعب، مشيرا الى أن القرار الأخير يكون للشعب العراقي.

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