موسع.. رئاسة البرلمان تبحث مع رؤساء الكتل النيابية بنود قانون الانتخابات

2019/12/02 | 16:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت رئاسة مجلس النواب اليوم الاثنين، مع رؤساء الكتل النيابية بنود قانون الانتخابات.

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