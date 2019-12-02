الانتهاء من رفع كافة الحواجز الكونكريتية على خلفية استتباب الامن بعموم مدينة الموصل

2019/12/02 | 16:03 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – الموصل

انتهت مديرية البلدية في محافظة ننيوى، بالتسنيق مع الاجهزة الامنية من رفع كافة الحواجز الكونكريتية من عموم الشوارع والدوائر الحكومية في محافظة

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