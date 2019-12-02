نائب يوجه رسالة إلى المتظاهرين: رتبوا صفوفكم لاختيار رئيس وزراء

2019/12/02 | 16:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريروجه النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، رسالة إلى المتظاهرين دعاهم فيها إلى ترتيب صفوفهم وتشكيل وفد تفاوضي للمشاركة باختيار رئيس وزراء جديد.

وقال الجبوري في تغريدة على "تويتر" رصدها "ألترا عراق"، إنه "بعد استقالة الحكومة، على المتظاهرين أن يرتبوا صفوفهم لتشكيل وفد تفاوضي حول اختيار رئيس الوزراء وتشريع قانوني المفوضية والانتخابات".

وأضاف الجبوري: "اقترح إشراك النقابات كالمحامين والمعلمين والإعلاميين وبقية الشرائح التي وقفت بقوة مع المتظاهرين"، لافتًا إلى أن "هذا الوفد يجب أن يشكل سريعًا ويجلس مع البرلمان".

كان البرلمان قبل خلال جلسته أمس استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وأكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أنه سيخاطب رئيس الجمهورية لتكليف رئيس وزراء جديد وفق المادة 76 من الدستور.

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