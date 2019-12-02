العلوي: الحكومة الجديدة سيُسقطها المتظاهرون أيضاً

2019/12/02 | 16:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد #النائب السابق والسياسي #حسن_العلوي، أن تشكيل #الحكومة المقبلة لن يدوم طويلاً، مبيناً أنها لن تستمر لأكثر من عام.العلوي قال في تصريحات صحافية إن «إقالة […]

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