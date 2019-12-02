صالح يبحث مع بلاسخارت الدعم الدولي لتعزيز الامن والاستقرار والاصلاحات في البلاد

2019/12/02 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مقالاً علق على استقالة رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بعد شهرين من اندلاع تظاهرات مطالبة بإصلاحات، مبيناً أنّ هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح قبل التفكير بخل

بغداد اليوم- بغداد

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الاثنين (02 كانون الأول 2019)، الحكومة بالقبض على "الجناة المنفلتين" الذين قاموا بالاعتداء على الكوادر الطبية في مستشفى الصدر بمحافظة النجف.

وقالت المفوضية في بيان تلقته (بغداد ا

بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة رئاسة البرلمان، الاثنين (02 كانون الأول 2019)، تفاصيل الاجتماع الذي عقد مع رؤساء الكتل السياسية لبحث بنود مشروع قانون الانتخابات.

وقال بيان لمكتب النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي تلقته (بغداد اليوم)، إن "

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