2019/12/02 | 16:19 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانتخابات طوق نجاة العراقيين للخروج من "عنق الزجاجة".. رئاسة مجلس الوزراء تعقد اجتماعا بحضور رؤساء الكتل السياسية لمناقشة قانونى الانتخابات والمفوضية... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/02 | 16:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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