التخطيط تبحث الاستعدادات لانجاز التعداد السكاني

2019/12/02 | 16:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزارة التخطيط اليوم الاثنين، الاستعدادات الخاصة بإنجاز التعداد السكاني

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