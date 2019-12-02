2019/12/02 | 16:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف النائب عن تحالف البناء ثامر ذبيان، اليوم الاثنين، عن حراك بين الكتل السياسية وبحضور رئاسة البرلمان لحسم قانوني الانتخابات والمفوضية.

وقال ذيبان في

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