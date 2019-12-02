تحذير.. رسالة

2019/12/02 | 16:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يبدو أن خدعة "واتس آب غولد" (WhatsApp Gold)، التي ظهرت في عام 2016، تعود للانتشار مرة أخرى في حلة جديدة.

وتشمل الرسالة الخادعة تطبيقا

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