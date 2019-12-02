2019/12/02 | 16:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "طيارة" يتولى مهمة تدريب جديدة

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