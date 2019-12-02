2019/12/02 | 16:44 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل : وزير الشباب والرياضة د. احمد رياض يعلن عن تغيير اسم ملعب الحبيبية في العاصمة بغداد الى ملعب الشهداء قبل يام من موعد افتتاحه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/02 | 16:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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