2019/12/02 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

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تحالف القوى: ننتظر توافق الكتل الشيعية لاختيار بديل عبد المهدي وسندعم المقبول شعبياً

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