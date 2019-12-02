ماذا بعد استقالة عادل عبد المهدي؟ | تقرير

2019/12/02 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سنة مرت على تشكيل الحكومة التي وصلت الى نهايتها بعد موافقة البرلمان على استقالة رئيسها، ولا حلول تلوح في الأفق، فالاحتجاجات متواصلة، وما يزيد من شدة الأزمة، تنازل الكتلة الاكبر عن حقها في ترشيح رئيس وزراء جديد، تاركة الخيار للمحتجين، ما يضع العراق في مـأزق جديد.

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