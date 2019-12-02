التخطيط تبحث الاستعدادات الخاصة بإنجاز التعداد السكاني

2019/12/02 | 17:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحثت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، الاستعدادات الخاصة بإنجاز التعداد السكاني، فيما أكدت الوزارة أن المتدربين سينفذون تجارب على تنفيذ التعداد خلال الأسبوع المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "وزير التخطيط نوري صباح الدليمي شارك في لقاء موسع حضره الملاك المتقدم في وزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، لمتابعة الاستعدادات الوطنية لإنجاز التعداد العام للسكان والمساكن في شهر تشرين الأول من العام المقبل 2020".

وأضافت أن "المتدربين سينفذون تجارب على تنفيذ التعداد خلال الأسبوع المقبل في محافظات (البصرة، وبغداد، وإقليم كردستان) وبعدها لعموم المحافظات"، مؤكداً "سعي الوزارة من خلال البيانات التي سيقدمها التعداد العام للسكان والمساكن 2020 إلى تعزيز الواقع التنموي والخدمي في عموم العراق".من جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ضياء عواد أن "التجربة المقبلة تأتي استكمالاً للتجربة الناجحة التي نفذها الجهاز المركزي للإحصاء في محافظة الانبار"، مبيناً أن "خريجي هذه الدورات مؤهلون لإعداد وعقد الدورات التدريبية وإبداء الملاحظات في محافظات العراق كافة".

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