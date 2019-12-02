تحالف الفتح يحدد شروط قبول رئيس الوزراء القادم

2019/12/02 | 17:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف الفتح، اليوم الاثنين، عن شروطه لقبول رئيس الوزراء القادم، نافيا تحديد اي مرشح لهذا المنصب لغاية الآن.

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