2019/12/02 | 17:32 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني قال عضو اللجنة القانونية العراقية، ان من اسماهم بالمتحكمين بالعراق قدموا ثلاثة مرشحين لرئاسة الحكومة للجنرال الايراني قاسم سليماني.وقال شيخ في تغريدة، “أيها المنتفضون: لقد أسديت لكم النصح بما فيه الكفاية.اليوم اجتمع المتحكمون بأمر العراق وقدموا لسليماني 3 ثلاثة مرشحين.سيوافق هو على 1 واحد ويقدموه لرئيس الجمهورية”.واضاف، “سيجتمع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص شيخ علي: المتحكمون بالعراق قدموا لسليماني 3 مرشحين بانتظار موافقته على واحد المركز الخبري الوطني.

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