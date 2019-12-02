أبو كلل: أبناء الحكيم مستعدون لتسليم إدارة المرقد الطاهر الى عشائر النجف بهذا الشرط

2019/12/02 | 17:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني المعارض بليغ أبو كلل أن أبناء الحكيم مستعدين لتسليم إدارة المرقد الطاهر الى عشائر النجف.

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