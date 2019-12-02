عمليات الانبار لـ

2019/12/02 | 17:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

أعلن مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، اليوم الاثنين، عن رفع سيطرة أمنية في المناطق الغربية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة

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