فتح باب الرحيل.. مبابي يرفض التفاوض مع سان جرمان

2019/12/02 | 17:36 - المصدر: العهد نيوز

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لا يزال مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي معلقا في الهواء، بعد استمرار النجم الشاب بتجاهل محاولات ناديه باريس سان جرمان بتجديد العقد.

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