كردستان تعلن عن تثبيت «حقوقها الدستورية» في موازنة العام المقبل

2019/12/02 | 17:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت حكومة #إقليم_كردستان، اليوم الإثنين، عن تثبيت أغلب الحقوق الدستورية للإقليم ضمن #الموازنة المالية الاتحادية لعام 2020.وقال وزير #التخطيط #دارا_رشيد خلال مؤتمر صحفي: إن «أغلب المطالب […]

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