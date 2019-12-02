2019/12/02 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مدافع منتخب العراق مصطفى محمد يطرد في لقاء اليمن بخليجي 24) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مدافع منتخب العراق مصطفى محمد يطرد في لقاء اليمن بخليجي 24) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).