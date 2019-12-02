مبيعات نسخة الموناليزا دا فينشي تشهد ارتفاعا يصل الى 552500 يورو

2019/12/02 | 18:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشارت مصادر صحفية الى قيام دار سوشبي للمزادات ببيع نسخة من القرن السابع عشر من فيلم "الموناليزا" ليوناردو دافنشي مقابل 552500 يورو (611950 دولار) ، أي أكثر بكثير من التقييم الأولي الذي يتراوح بين 70 و 90 ألف يورو.

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