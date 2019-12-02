روجيه فيدرر رسمياً سيكون على العملة السويسرية

2019/12/02 | 18:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّدت المؤسسة السويسرية لصك العملة، اليوم الاثنين، أنها ستقوم بإصدارعملة فضية بقيمة عشرين فرنكا سويسريا، وستنقش عليها صورة بطل التنس العالمي روجيه فيدرر تقديراً واحتفالاً له.

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