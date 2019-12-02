“قبعات زرقاء” لحل أزمة النجف والصدر يتدخل لوقف الدم عند “الحكيم”

2019/12/02 | 18:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر مطلعة بمدينة النجف، اليوم الاثنين، عن توجيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لجماعات “القبعات الزرقاء” بالتدخل لانهاء الازمة واعمال العنف عن قبر محمد باقر الحكيم وسط المدينة.وطبقا للمصادر، فأنه” مقتدى الصدر وجه المعاون الجهادي له بوقف نزيف الدم واستلام مرقد الحكيم من قبل اصحاب القبعات الزرقاء “.قبيل ذلك افاد ناشطون، بأن” […]

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