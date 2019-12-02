2019/12/02 | 18:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منّة شلبي ترفض مقارنتها بحمامة القاهرة – الزمان رفضت الممثلة منة شلبي مقارنتها بالفنانة الراحلة فاتن حمامة التي كُرِّمَت باستلام جائزتها ضمن فعاليات الدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، الذي أختتم فعالياته الجمعة الماضية.وأكدت في حديثها لبرنامج (ذا انسايدر)بالعربي(أنها لا يمكن أن تجسد قصة حياتها في يومٍ من الأيام لأن ذلك سيشكّل خطراً على مسيرتها […]

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