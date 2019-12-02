2019/12/02 | 18:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديون في تصرف غريب { لوس انجلوس – وكالات – أثارت النجمة ?سيلين ديون جدلاً كبيراً بتصرفها الغريب، خلال حفلها بعيد الشكر في مدينة نيويورك الأمريكية، فقد ظهرت مرتدية فستانها بالمقلوب، وهو من تصميم دار الأزياء الفرنسية “Balenciaga).ولم توضح ديون السبب وراء إرتداءها الفستان بالمقلوب، والتي تعتبر من أغرب الإطلالات التي ظهرت بها، الى […]

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