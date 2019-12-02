2019/12/02 | 18:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نساء يحثن مطربة على التوقّف عن توجيه النصائح والإكتفاء بالغناء تصريحات شيرين عبد الوهاب بشأن المرأة تثير الجدل مجدّداً القاهرة – الزمان أثارت المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب حفيظة قطاع من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وصفت منتقداتها بـالعوانس.جاء ذلك خلال حفل أقامته شيرين، الجمعة، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي في السعودية، […]

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