إصابة 3 ضباط روس في انفجار على حدود سوريا

2019/12/02 | 18:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، إن ثلاثة من ضباط الشرطة العسكرية الروسية أصيبوا في انفجار قنبلة محلية الصنع، اليوم الإثنين، أثناء قيامهم بدورية روتينية في سوريا قرب الحدود مع تركيا.

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