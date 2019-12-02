بالصور.. عشائر ميسانية تستنكر اعمال التخريب التي طالت مرقد شهيد المحراب

2019/12/02 | 18:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} إستنكرت عشائر البومحمد {الببخيت} في ناحية نبي الله العزير في ميسان الأعمال التي طالت مرقد شهيد المحراب في النجف الاشرف من قبل المندسين في التظاهرات السلمية.

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