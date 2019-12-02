الوطن أمانة

2019/12/02 | 18:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيدر الموسوي

هناك ملايين من الناس تخشى المجهول احيانا بعض الأفكار التي تنشر باندفاع تكون السبب في اثارة الكراهية والحقد

الطبقة السياسية أوصلت البلاد لهذا الحال بسياسات

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