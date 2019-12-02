ريال مدريد يتخذ قراراً جديداً بشأن

2019/12/02 | 18:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت مصادر إعلامية فرنسية أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، اتخذ قرارا مفاجئا بتقديم موعد فتح ملف صفقة القرن المنتظرة، بنقل أفضل لاعب فرنسي منذ سنوات كيليان مبابي من "حديقة الأمراء" إلى "سانتياغو بيرنابيو" عاجلاً أو آجلاً.

ويعتبر صاحب الـ21 عاما من أكثر الأسماء المرشحة للانضمام إلى النادي الميرينغي في المستقبل، حتى أن جُل الصحف المقربة من النادي تصفه بالغالاكتيكوس المنتظر أو "صفقة القرن"، لكن في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية كانت هناك حالة إجماع بأن الصفقة ستبقى مؤجلة حتى صيف 2021.

وبحسب ما كان يتردد في الإعلام الإسباني الفترة الماضية، فإن الرئيس فلورنتينو بيريز يُفضل تأجيل الملف للصيف بعد القادم، حيث ستكون فرصة نادرة لإبرام الصفقة مقابل رسوم في المتناول، قبل أن يدخل في عامه الأخير 2022 مع ناديه الباريسي.

لكن موقع “le10sport” الفرنسي قال إن بيريز لن ينتظر حتى منتصف عام 2021 للتقدم بأول عرض رسمي لضم مبابي لمشروع مواطنه زين الدين زيدان، بل سيقرع أبواب النادي الباريسي مع انتهاء الموسم الجاري، لاعتقاده بأن خط الهجوم ما زال بحاجة لصفقة من العيار الثقيل، لتعويض الأسطورة كريستيانو رونالدو، وأيضاً استجابة لمطالب المشجعين وتحقيق رغبتهم بجلب هدفهم الرئيسي.

وتأتي هذه الموجة الجديدة من الشائعات، في الوقت الذي يسابق فيه المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو الزمن لإقناع الشاب الفرنسي ووالده بتمديد عقده لعامين أو ثلاثة تضاف لعقده الحالي، وبراتب محسن بأثر فوري من لحظة وضع القلم على العقد، وذلك لضرب مخطط بيريز بإبقاء وضع وعقد اللاعب كما هو عليه، إلى أن يحين موعد فتح المفاوضات.

تجدر الإشارة إلى أن مدرب الريال زين الدين زيدان لم يعد يفوت أي فرصة لمغازلة مبابي على الملأ، بتصريحات يعتبرها الإعلام "استفزازية" لمجلس إدارة باريس سان جيرمان، وأيضاً رسائل تحريض لإفساد مفاوضات تجديد عقده، بينما في الماضي كان يرفض حتى ذكر اسم مبابي.

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