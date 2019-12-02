2019/12/02 | 18:14 - المصدر: الغد برس

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بطاقة حمراء للاعب منتخبنا مصطفى محمد..



والعراق يستهل مباراته ضد ا

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بطاقة حمراء للاعب منتخبنا مصطفى محمد..



والعراق يستهل مباراته ضد اليمن بعشرة لاعبين

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