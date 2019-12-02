شرطة البصرة تعلن عن حملة لمطاردة (الغرباء) من المحرضين ومثيري الفتن في المحافظة

2019/12/02 | 18:14 - المصدر: الغد برس

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بغداد/الغد برس

أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاثنين، عن المباشرة بحملة لمطاردة من وصفتهم بالغرباء من المحرضين ومثيري الفتنة.

وذكر بيان مقتضب لقيادة الشرطة تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن " حملة بدأت لمطاردة الغرباء والمحرضين على الفتن في المحافظة ".

وأكدت القيادة وفقا للبيان أنها " لن تسمح بأن تكون البصرة مسرحا للعمليات الإجرامية ".

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