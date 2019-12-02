2019/12/02 | 18:14 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيادة عدد الاعضاء الكورد في لجنة تعديل الدستور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/02 | 18:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيادة عدد الاعضاء الكورد في لجنة تعديل الدستور) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيادة عدد الاعضاء الكورد في لجنة تعديل الدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).