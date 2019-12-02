إصابة 3 ضباط من الشرطة العسكرية الروسية في انفجار على حدود سوريا

2019/12/02 | 18:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، إن ثلاثة من ضباط الشرطة العسكرية الروسية أصيبوا في انفجار قنبلة محلية الصنع، اليوم الإثنين، أثناء قيامهم بدورية روتينية في سوريا قرب الحدود مع تركيا.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها، إن القنبلة انفجرت بالقرب من بلدة كوباني في محافظة حلب بشمال سوريا، مضيفة أنها لا تعتقد بأن حياة الجنود المصابين في خطر.

وتسير روسيا وتركيا دوريات مشتركة على طول الحدود السورية مع تركيا، بموجب اتفاق توصل إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وشرعت موسكو، وهي حليف قوي لحكومة دمشق، في حملة عسكرية جوية في سوريا عام 2015؛ لمساعدتها على استعادة أجزاء من البلاد من المعارضة، ولكنها حاولت الحد من استخدام قواتها على الأرض.

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