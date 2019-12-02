مكتبة مجانية بساحة التظاهر في كربلاء | تقرير

2019/12/02 | 18:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المطالعة حياة متكاملة، تؤثر في جوانب التوعية كافة، وتصنع قادة المستقبل..



ومن هذا المنطلق، افتتح في ساحة احتجاج كربلاء مكتبة امام جميع الشباب للمطالعة وتنمية الوعي.

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