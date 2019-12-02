2019/12/02 | 18:18 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
المطالعة حياة متكاملة، تؤثر في جوانب التوعية كافة، وتصنع قادة المستقبل..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتبة مجانية بساحة التظاهر في كربلاء | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المطالعة حياة متكاملة، تؤثر في جوانب التوعية كافة، وتصنع قادة المستقبل..
ومن هذا المنطلق، افتتح في ساحة احتجاج كربلاء مكتبة امام جميع الشباب للمطالعة وتنمية الوعي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتبة مجانية بساحة التظاهر في كربلاء | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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