2019/12/02 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

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العراق واليمن ينهيان الشوط الاول من مباراتهما بتعادل سلبي

يتبع ...........

بغداد اليوم/ بغداد

تعرض مدافع يمين منتخب العراق بكرة القدم اليوم الاثنين لحالة طرد في لقاء اليمن الجاري حاليا لحساب الجولة الثالثة والاخيرة لفرق المجموعة الاولى ببطولة خليجي 24 بالدوحة.

حالة الطرد في وقت مبكر وعند الدقيقة 7 من اللقاء وهي حالة ط

بغداد اليوم - بغداد

انطلقت اليوم الاثنين، مباراة المنتخب العراقي بكرة القدم ونظيره اليمني في الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات فرق المجموعة الاولى ببطولة خليجي 24 بالدوحة بمشاركة ثمانية منتخبات.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، الفريقان سيدخلان المبا

بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة الشباب والرياضة، الاثنين 2 كانون الاول 2019، تغيير اسم ملعب الحبيبية إلى ’’ملعب الشهداء’.’

وقالت الوزارة في بيان وجهته الى الجمهور الرياضي، إنه "استجابة للمناشدات الكثيرة التي وصل

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