2019/12/02 | 18:23 - المصدر: pukmedia
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عمليات بغداد: لا احتكاك مع المتظاهرين في عموم العاصمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/02 | 18:23.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: لا احتكاك مع المتظاهرين في عموم العاصمة) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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