محمد الحنفي - يوم كان الشهيد عمر... أملا في بناء الحركة...

2019/12/02 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي الحركة...كانت تتجمع...كانت تتقوى...كانت تتمدد...ولا تتقلص...كانت تنتشر...في عهد الشهيد عمر...ثم صارت...تتشظى...ولا تتقوى...بعد استشهاد...الشهيد عمر...بعد بروز...مرضى التطلع...°°°°°°وانفراز المقتنعين...بأيديولوجية الكادحين...كما سماها...الشهيد عمر...في ترسيم...أيديولوجية الحركة...°°°°°°والحزازات استمرت...بعد......

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