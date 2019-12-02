جعفر المظفر - الإستحمار الإيراني

2019/12/02 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر لا أدري من إخترع كلمة (الإستحمار) لتوضيح كيفية إستلاب عقل الإنسان وتحويله إلى مجرد حيوان أقرب للحمار منه إلى الإنسان, لكن الذي أدريه أنها ترِد حينما يكون هناك حديث عن كيفية إستعمار الإنسان لنفسه وذهابه إلى مسح ذاكرته وبرمجتها بما يكفي لتحويله, وهو (خليفة الله على أرضه) إلى مجرد دابة بليدة.بكل تأكيد الشيعة ليسوا وحدهم من يعاني من هذا المرض الخطير.الوهابيون على الجهة السنية أظهروا قدرات لا توص......

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