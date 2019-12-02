2019/12/02 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_النمري القراءة الماركسية لثورة أكتوبر الإشتراكية (3)أحداً من الذين بحثوا في أسباب انهيار المعسكر الإشتراكي والقلب منه الإتحاد السوفياتي لم يأخذ في حسبانه التغيّر النوعي في هيكلية المجتمع السوفياتي بفعل الحرب الوطنية العظمى التي خاضها الإتحاد السوفياتي متحملاً كل قاذورات الإمبراطوريتين الإمبرياليتين البريطانية والفرنسية التي تجمّعت في ألمانيا النازية .تلك هي نقطة البداية التي توجّب على جميع البا......

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