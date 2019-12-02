"العهد نيوز" تنشر أسماء المهندسين الذين تم تعيينهم بصفة عقد في وزارة النقل

2019/12/02 | 19:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تنشر "العهد نيوز"، اليوم الإثنين، أسماء المهندسين الذين تم تعيينهم بصفة عقد في وزارة النقل.

واطلقت وزارة النقل، اسماء المهندسين الذي تم تعيينهم بصفة

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