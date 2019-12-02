شاهد.. ماذا وجد الحشد الشعبي في قرية البخور غرب الموصل؟

2019/12/02 | 19:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت هندسة الميدان التابعة الى قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي بالأشتراك مع هندسة الحشد الشعبي وقوة من اللواء (53 ) التابع إلى قيادة العمليات ، بعملي...

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