إتهام جديد للأمم المتحدة: بلاسخارت متواطئة ودورها مشبوه ضد المتظاهرين

2019/12/02 | 19:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتهم النائب السابق مشعان الجبوري، الاثنين، بعثة الامم المتحدة في العراق بـ”التواطؤ” والقيام بدور “مشبوه” مع السلطة.وقال الجبوري في منشور له على الفيس بوك، “مرة اخرى تتصرف بعثة الامم المتحدة في العراق بما يعزز شكوكنا حول دور مشبوه وتواطؤ مع السلطة عندما عرضت على مندوبي الاحتجات قبول التفاوض مع لجنة تمثل احزاب السلطة مكونة […]

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