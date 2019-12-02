نيجيرفان بارزاني يطالب الاطراف الكوردستانية في سوريا بالوحدة والتفاهم

2019/12/02 | 19:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، خلال لقائه وفد المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS)، اليوم الاثنين، على اهمية الوحدة والسلم والتعايش والتفاهم وبناء الثقة بين الاطراف والمكونات الكوردستانية في سوريا، معرباً عن استعداده للتعاون والمساندة لاية محاولة من اجل الامن والاستقرار والحل السلمي للمشكلات في المنطقة.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لشفق نيوز، ان بارزاني استقبل في اربيل اليوم الاثنين وفدا رفيعا للمجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS) برئاسة رئيسه سعود الملا، وبحث معه اخر التطورات والاوضاع في سوريا واستعداد ودور وتأثير القوى الاقليمية والدولية في المنطقة.

واضاف البيان ان الجانبين اكدا خلال اللقاء على ضرورة السلم وقبول الاخر بين المكونات والاطراف السورية، والعمل من اجل حل المشكلات واعادة الامن والاستقرار، معربين عن القلق لمحاولات التغيير الديموغرافي في المنطقة وافعال وسلوك مسلحي المعارضة السورية المتطرفة.

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