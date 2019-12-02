“زين” تحصد جائزة أفضل مبادرة لتمكين المرأة (WE) في الشرق الأوسط

2019/12/02 | 19:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : حصدت مجموعة زين جائزة أفضل مبادرة لتمكين المرأة (WE) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فعاليات الحفل السنوي لتوزيع جوائز مجلة Entrepreneur، التي استضافتها دبي مؤخرا.وأوضحت المجموعة في بيان صحافي أن هذه الجائزة تبرز خططها الموجهة للمساواة بين الجنسين، التي تجد الدعم والمساندة من أعلى المستويات في الإدارة العليا، حيث […]

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