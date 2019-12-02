بالصور.. مجلس عزاء لأهالي سهل نينوى على أرواح شهداء الناصرية والنجف الاشرف

2019/12/02 | 19:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

أقام أهالي منطقة سهل نينوى، اليوم الاثنين، مجلس عزاء على أرواح شهداء الناصرية والنجف الاشرف.

وقام الأهالي بإيقاد الشموع، وقراءة سورة الفاتحة لأرواح شهداء

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