العراق يتعادل أمام اليمن سلبياً ببطولة الخليج

2019/12/02 | 19:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعادل منتخب العراق لكرة القدم، اليوم الاثنين، امام نظيره اليمني بدون اهداف، في اللقاء الذي جرى بينهما لحساب الجولة الثالثة الاخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج المقامة حاليا في قطر.

ورفع الفريق العراقي رصيده الى سبع نقاط بصدارة المجموعة الاولى، فيما حصد الفريق اليمني نقطته الاولى، علما انه خرج من المنافسة.

وضمن المجموعة ذاتها، فاز الفريق القطري على الفريق الاماراتي باربعة اهداف مقابل هدفين، ليرفع العنابي رصيده الى ست نقاط في المركز الثاني، ويرافق العراق الى الدور شبه النهائي، في حين خرج الفريق الاماراتي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

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